تمار: درسنا أغلب حالات مكتتبي “عدل” عبر الولايات

قال وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار، أن اللقاءات الدورية بمكتتبي عدل سمحت بدراسة أغلب الحالات عبر الولايات.

مشيرا خلال لقاء جمعه بممثلي وكالة “عدل”، أن اللقاء شارك فيه 37 جمعية من بين 46 جمعية التي وجهت لها الدعوات.

ويمثلون معظم الولايات، حيث كانت اللقاءات جد مثمرة وسمحت للقطاع الإطلاع على مختلف الترتيبات العملية والقانونية.

التي انتهجتها الوزارة سنة 2018 وطرح مختلف الإنشغالات والإقتراحات.

مؤكدا أنه تم تسجيل 18 نقطة مشتركة بين الولايات وحصر 104 نقطة انشغالات خاصة.

مضيفا أن اللقاءات سمحت بدراسة كل الحالات المذكورة عبر الولايات والإطلاع عليها منها ما هو طور التكفل ومنها ما تجسد على أرض الواقع.

وسيتم إعلامكم بالنتائج لاحقا، كما يجب مواصلة التنسيق مع الوكالة على المستوى المحلي والوطني للتكفل الأمثل بالبرنامج وتطلعات المكتتبين.