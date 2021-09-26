تمديد فترة تسجيل الترشح إلى “الماستر”

دراسة الملفات بداية من أكتوبر والإعلان عن النتائج قبل نهاية الشهر

التسجيلات تخصّ حاملي شهادة “ليسانس” 2021

أعلنت العديد من المؤسسات الجامعية، عن تمديد فترة التسجيل للترشح للسنة الأولى “ماستر“، وهذا قبل 30 سبتمبر الجاري، على أن يتم الشروع في دراسة الملفات مع بداية شهر أكتوبر والإعلان عن النتائج النهائية قبل نهاية أكتوبر‪ .

هذا وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجهت مراسلة إلى المؤسسات الجامعية، أمرتهم من خلالها بفتح المواقع حتى يتمكن الطلبة من التسجيل في “الماستر”‪ .

وتتم التسجيلات في معظم المؤسسات الجامعية للمتخرجين من كل مؤسسة، أي 80 بالمئة من المناصب المفتوحة في المؤسسة الجامعية‪ .

وتشير المعلومات إلى أنه نظرا للتأخر الذي عرفته بعض المؤسسات في إنهاء السنة الجامعية 2020 – 2021 في وقتها، وما ترتب عنه من تأخر في منح شهادات “الليسانس”، وباعتبار التسجيل للتكوين في “الماستر” يقدر بـ 20 ٪ من المناصب المتبقية في كل مؤسسة، هو تسجيل وطني، تقرر فتح الأرضية الخاصة بالتسجيل إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

وتشمل تسجيلات “الماستر” شهادات النظام الكلاسيكي وحاملي شهادات دفعة 2021 الذين تحصلوا على شهادة النجاح أو ضمنوا 6 سداسيات‪.

كما قررت وزارة التعيلم العالي والبحث العلمي، رفع نسبة الحاملين لشهادة “الليسانس” النظام القديم، بشرط متابعتهم لدراسة “الماستر” أو “الماجستير” للتسجيل في مسابقة “الدكتوراه”.

وجاء هذا بعد طلبات عديدة للطلبة الحاصلين على شهادة “الليسانس”، والذين لديهم مستوى “ماستر” أو “ماجستير”، وهذا قصد التسجيل في “الدكتوراه” واجتياز المسابقة، خاصة وأن عملية التسجيلات في السنوات الأخيرة شارك فيها أغلب الطلبة الجدد الدارسين لنظام “أل أم دي”.

هذا وبعد الإعلان عن النتائج، سيتمكن الطلبة من استقبال الطعون، وفي حال تم تقديم القرائن، سيتم إنصاف الطلبة، كما سيتم بعد أسبوع من إعلان النتائج، التوقيع على محاضر النجاح الخاصة بالطلبة، وسيتمكن الناجحون من التسجيل النهائي في التخصصات التي نجحوا فيها للدراسة واستكمال مشاريع علمية، والتحضير بعدها لشهادة نهاية المرحلة والاستعداد لاجتياز مسابقة “الدكتوراه”‪ .

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