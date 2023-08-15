إعــــلانات
الرياضة

تمهيدا لإجراء عملية جراحية.. دغموم في قطر ويلتقي بن ناصر

بقلم محمد.ل
تمهيدا لإجراء عملية جراحية.. دغموم في قطر ويلتقي بن ناصر
  • 130
  • 0

حل اليوم الثلاثاء، اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم، بالعاصمة القطرية الدوحة، استعداد لإجراء عملية جراحية، حسبما كشفته تقارير صحفية مصرية.

وفور وصوله إلى الدوحة التقى اللاعب السابق لوفاق سطيف، دغموم، بالدولي الجزائري، ونجم ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، الذي يخضع لبرنامج إعادة التأهيل هناك منذ فترة طويلة.

وكشف موقع “المصري اليوم” بأن دغموم لاعب المصري البورسعيدي، سيجري عملية جراحية على مستوى الرباط الصليبي، غدا الأربعاء، بقرار من مجلس إدارة ناديه.

ونشر دغموم عبر خاصية “ستوري” في حسابه الشخصي “أنستغرام” صورة تجمعه بنجم الخضر والروسونيري، إسماعيل بن ناصر، من الدوحة القطرية.

للإشارة فإن دعموم، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، في نهائي كأس الرابطة المصرية.

Aucune description disponible.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/aNsJW
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر