بن ناصر: “سأعود بقوة.. ولهذه الأسباب اخترت قطر للتعافي”

أبدى متوسط ميدان الخضر، ونادي أسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، تفاؤله الكبير، بخصوص عودته إلى الميادين، في أقرب وقت ممكن.

ويخضع بن ناصر، حاليا لبرنامج خاص، بمصحة “أسبيتار” بالدوحة القطرية، في سبيل التعافي من إصابته التي يعاني منها على مستوى الركبة، والتي تلقاها ماي الماضي.

وأطلق الحساب الرسمي لـ”أسبيتار” على “تويتر” فيديو مصور، لبن ناصر، تحدث فيه عن اختياره قطر، من أجل التعافي، وقال: “بالطبع لقد قصدت أسبيتار، لأنني أعاني من إصابة طويلة الأمد، وأعتقد أن أسبيتار هو الخيار الأمثل للعلاج من هذه الإصابة”

كما أضاف لاعب الخضر: “حضرت إلى هنا لأنني كنت أبحث عن المكان الأمثل، الذي تجد فيه أفضل المرافق وأفضل الأطباء.. لم أدرك بأن كل ذلك موجود هنا، تتوفر هنا جميع الخدمات، والأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي”

وبخصوص عودته، أوضح بن ناصر: “عندما لا أكون في الملعب قد لا يتحدث الناس بالضرورة عني، ولكن الرسائل الداعمة التي اتلقاها منهم تسعدني جدا”

وختم: “أشكرهم على اهتماماتهم وبمشيئة الله سأعود للعب، في أسرع وقت ممكن والأهم أن أعود بقوة.”

🇩🇿@IsmaelBennacer Algerian national team and AC Milan footballer, chats about his time at Aspetar, injury recovery, and coming back stronger than ever.

🔗▶️ Full Video 👉 https://t.co/ROtBsynjEx@LesVerts #ACMilan pic.twitter.com/ghFXwkQDGO

— Aspetar سبيتار (@Aspetar) August 13, 2023