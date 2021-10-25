تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد القائمة الوطنية للأدوية الأساسية

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد. رسميا على تنصيب اللجنة القطاعية للخبراء متعددي التخصصات المكلفة بإعداد القائمة الوطنية للأدوية الأساسية.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللجنة ستكلف بمراقبة وتقييم وإبداء الرأي التقني والعلمي المتعلق بتحديد القائمة الوطنية للأدوية الأساسية. مع الأخذ بعين الإعتبار المعطيات المتعلقة بالصناعة الصيدلانية الوطنية والبعد الاقتصادي الصيدلاني.

وتتشكل اللجنة من ممثلين عن وزارة الصناعة الصيدلانية وعن وزارات الدفاع الوطني، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي. العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. الوكالة الوطنية للأمن الصحي، معهد باستور الجزائر، الصيدلية المركزية للمستشفيات و المركز الوطني لليقظة بخصوص الدواء. وممثلي هيئات للضمان الاجتماعي مكلفة بتسيير التأمين عن المرض، وممثل عن كل مجلس وطني للأدبيات الطبية ومهنيي الصحة.

وأكد الوزير خلال تدخله على الدور المحوري الذي تلعبه هذه اللجنة عبر تحديد القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، والتي تشكل قاعدة قابلة للمعارضة والمرجع الوطني للتوفر والإتاحة الدائمين للأدوية واليقظة الإستراتيجية المتعلقة بها. كما ستساهم اللجنة أيضا في تحسين نوعية العلاجات وترشيد النفقات الصيدلانية. بالاضافة إلى مساهمتها في تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية، يشير البيان.

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