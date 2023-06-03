تنصيب شاشتين عملاقتين لنقل نهائي “الكاف” بباب الوادي

تم تنصيب شاشتين عملاقتين على مستوى بلدية باب الوادي بالعاصمة، خصيصا من أجل نقل إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بين اتحاد العاصمة والضيف يونغ أفريكانز التنزاني.

وحرصت السلطات الولائية للجزائر العاصمة، حسبما جاء في بيان على حساب الولاية عبر “فيسبوك” على وضع شاشتين عملاقتين، بكل من مركب “فرحاني” وساحة “الكيتاني” من أجل تمكين. أنصار الاتحاد، الذي لم يتمكنوا من اقتناء التذاكر، من أجل متابعة النهائي.

وسيكون اتحاد العاصمة، اليوم السبت بداية من الساعة 20:00، على موعد مع التاريخ، حينما يستقبل بملعب 5 جويلية، النادي التنزاني يونغ أفريكانز. ضمن إياب نهائي “الكاف” ويكفي ممثل الجزائر، الفوز بأي نتيجة أو التعادل، للتتويج باللقب، بعدما فاز ذهابا بهدفين لهدف.