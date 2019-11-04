تنصيب وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة

وقام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بمراسم تنصيب وكيل الجمهورية الجديد.
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ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستعرف طقس صاف، مرفوق ببعض السحب السفلى.
وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة من 30 إلى 40…
تمكن، عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني، في سيدي البشير بوهران، من احباط عملية تمرير والمتاجرة بكمية معتبرة من المفرقعات والالعاب النارية.
قدرتها مصادرنا بحوالي 17…
خلف حادث مرور اليم وقع قبل قليل بالطريق السيار شرق غرب محول جامعة قسنطينة 3 مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة على اثر…
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