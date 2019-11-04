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تنصيب وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة

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تنصيب وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة
بقلم أسماء.ع

تم اليوم الاثنين، تنصيب وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر  العاصمة.

وقام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بمراسم تنصيب وكيل الجمهورية الجديد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=721774

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