تنصيب 3 لجان للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين

تم، تنصيب ثلاث لجان للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين،خاصة بفرع الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية. وقال وزير الصناعة احمد زغار، في السياق، “بغية إيجاد حلول توافقية وعملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية”.

وأوضح زغدار أن “تعزيز هذه الخطوة التشاورية يأتي تبعا لنتائج الاجتماع المنعقد بأفريل الماضي بين قطاعه والاتحاد العام للعمال الجزائريين”. التي –يضيف الوزير-، آليات العمل المشترك من أجل الدفع بمخططات لإنعاش أكثر لميادين النشاط المستهدف”.

وأكد الوزير أن دائرته الوزارية تضع على عاتق هاته اللجان مهمة المساهمة في النهوض الاقتصادي والانعاش الصناعي وفق برنامج الحكومة. بالإضافة إلى الوقوف على جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في هاته المجالات. وهذا –يضيف الوزير- بغية إيجاد حلول توافقية وعملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال و الإدارات المعنية.

وشدد على ضرورة المضي قدما “ليس من أجل تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية فقط”. وإنما “لكن للبحث عن سبل وآفاق خلق فضاء للابتكار المهني والصناعي لبعث الاستثمار الآمن وتوجهات اقتصادية جديدة وفقا للمعايير الدولية”.

وتم تنصيب اللجان بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، وممثيلن عن فدرالية الصناعات الغذائية. بالإضافة إلى مثلين عن فدراليات مواد البناء والصناعات الكيميائية التابعة للاتحاد ورؤساء المجمعات العمومية الناشطة في هاته الفروع. على غرار، المجمع العمومي للصناعات الغذائية ” اقروديف”، مجمع الإسمنت “جيكا”، مجمع ديفاندوس ومجمع الصناعات الكيميائية واطارات من وزارة الصناعة.

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