تنمية التجارة في منطقة التبادل الحر.. محور لقاء جزائري-تنزاني

إستقبل، سفير تنزانيا الجديد بالجزائر، يعقوب قيدون كينقي، رئيس المركز العربي الإفريقي للإستثمار والتطوير، أمين بوطالبي.

أفاد المركز العربي الإفريقي للإستثمار والتطوير “CAAID”، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المركز، أمين بوطالبي، أجرى لقاء عمل مع سفير تنزانيا الجديد بالجزائر.

وأضاف ذات المركز أن الجانبان تطرقا خلال لقائهما إلى أهمية تنمية التجارة البينية وتعزيز العلاقات الاقتصادية خاصة السياحة.

كما تحادث الطرفان عن أهمية تنمية التجارة قبل دخول المنطقة الإفريقية اتفاقية التبادل الحر.

وركز الطرفان خلال ذات اللقاء على تتمة المسار الذي بدأه السفير السابق، عمر باقامة منتدى اقتصادي جزائري تنزاني بالتعاون مع المركز العربي الإفريقي للإستثمار و التطوير CAAID.