توابتي حكما لمواجهة شبيبة الساورة واتحاد العاصمة

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، الحكم عبد المؤمن توابتي، لإدارة مواجهة شبيبة الساورة وضيفه اتحاد العاصمة.

ويرتقب أن تلعب المباراة المتأخرة عن الجولة الـ 24 من المحترف الأول، بعد غد الثلاثاء، بملعب 20 أوت ببشار، بداية من الساعة الـ 19:00.

وأفادت “الفاف” في بيان اليوم الأحد، عبر موقعها الالكتروني. بأن الحكم توابتي، سيدير المباراة بمساعدة كل من بوزيت وبلغمة، بينما سيكون بومسجد حكما رابعا.