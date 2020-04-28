توتال تستثني مشروع أميرال في السعودية من التخفيضات في الإنفاق

استثنت شركة الطاقة الفرنسية توتال، اليوم الثلاثاء، مشروع أميرال في السعودية من التخفيضات في الإنفاق.

وقالت الشركة، في بيان لها إلى وكالة رويترز، أن مشروعه المشترك للبتروكيماويات البالغ قيمته خمسة مليارات دولار مع أرامكو السعودية في مدينة الجبيل بالمملكة لن يتأثر بتخفيضات مزمعة في الاستثمار.

وأكدت توتال أن “الهدف الذي أعلنته توتال مؤخرا لخفض انفاقها الرأسمالي للعام 2020، بما في ذلك 500 مليون دولار في قطاع المصب، لا يشمل هذا المشروع”.

كما أشارت توتال أن “الشركاء يركزون على السيطرة على التكاليف وأن الدراسات الهندسية جارية لمجمع أميرال للبتروكيماويات الكائن إلى جوار مصفاة ساتورب”.

وتوقعت توتال أن “يبدأ تشغيل المجمع، الذي يشمل وحدة تكسير مختلطة اللقيم بطاقة انتاجية 1.5 مليون طن سنويا من الايثلين، في 2024”.