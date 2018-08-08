توجيه إتهامات بالفساد لرئيس الوزراء الماليزي السابق

وجهت المحكمة الوسطى في كوالالمبور اليوم الأربعاء الى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق ثلاث إتهامات بغسل والإستلاء على الأموال.

وتتعلق الاتهامات بتحويلات نقدية بقيمة 42 مليون رنغيت ماليزي أي عشرة ملايين من شركة إس سي أنترناشيونال والتي كانت تابعة لصندوق التنمية الماليزي.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية أن رئيس الوزراء السابق أنكر هذه التهمة التي وجهت إليه.

وتم توجيه هذه التهم بموجب قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعائدات من الأنشطة غير المشروعة العام 2001.

وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب أمام المحكمة ثلاث اتهامات لخيانة الأمانة وتهمة واحدة لإساءة استخدام السلطة.

وكان قد واجه منذ عام 2015 تهما بالفساد وإساءة استغلال السلطة والخروج على مقتضيات منصبه لا سيما في القضية المتعلقة بصندوق تنمية ماليزيا.