توزيع 40 تذكرة على أنصار الاتحاد في لقاء ميموزا

زفّت إدارة إتحاد العاصمة، أخبار سعيدة، لأنصارها المتواجدون بمدينة “بواكي” الإيفوارية، تحسبا لمواجهة نادي أسيك ميموزا المحلي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويلاقي الاتحاد مضيفه ميموازا الإيفواري، عصر غد الأربعاء، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكاف، بينما تلعب مباراة العودة بالجزائر، يوم الـ 17 ماي الجاري.

وكشفت إدارة اتحاد العاصمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء. عبر صفحتها على “فيسبوك”. بأنها تحصلت على 40 تذكرة، سيتم توزيعها على الأنصار المتواجدين في بواكي.

كما أكد ذات البيان، أنه: “ونزولا عند رغبة أنصارنا المتواجدون في كوت ديفوار. فقد تم الإتفاق على تخصيص المدرجات الجنوبية وراء المرمى.”