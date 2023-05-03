ميموزا يُعلن تقديم مباراته أمام اتحاد العاصمة بـ 3 ساعات

أعلنت إدارة نادي أسيك ميموازا الإيفواري، منافس اتحاد العاصمة في نصف نهائي كأس الكاف، عن تقديم مباراة الذهاب بين الفريقان، بـ 3 ساعات.

ويرتقب أن يحلّ الاتحاد ضيفا على ممثل الكرة الإيفوارية، يوم الـ 10 ماي الجاري، بملعب السلام بمدينة بواكي قبل الاستقبال في الإياب يوم الـ 17 من الشهر ذاته.

وكان الفريق الإيفواري. قد أكد أمس الثلاثاء، بأن مباراة الذهاب أمام أشبال بن شيخة. ستلعب بداية من الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش (20:00 بتوقيت الجزائر).

قبل أن يكشف النادي في منشور، على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، بأنه وبعد التحقق على مستوى “الكاف”. تأكد بأن المباراة ستلعب في حدود الساعة 16:00 بتوقيت غريتينش (الساعة 17:00 بالتوقيت الجزائر).