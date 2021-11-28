توقيف شابين قاما بسرقة 11 كابل نحاسي لمكيفيات الهواء التابعة لقصر الحكومة

أجلت محكمة الجنح بسيدي امحمد اليوم الى جلسة 2 ديسمبر المقبل ملف قضية شابين متهمين بسرقة 11 كابل نحاسي. خاص بمكيفات الهواء التابعة لقصر الحكومة.

وبعد القاء القبض على المتهمين بسرقة كابل نحاسي من قبل مصالح الأمن بالعاصمة. حيث يتعلق الامر بكل من المتهم (ع.ب) الذي إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.

كما تم وضع المتهم التاني (ش.ح) في سرقة كابل نحاسي بالافراج الى غاية محاكمته وبعد مثولهما امام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد. بموجب اجراءات المثول الفوري وجهت لهما تهم تتعلق بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير و السرقة وجنحة إخفاء أشياء مسروقة.

ومن جهة أخرى، تأسست وزارة الداخلية طرفا مدنيا كما قرر القاضي بتأجيل القضية الى التاريخ السالف ذكره، بسبب غياب هيئة دفاعهما.

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