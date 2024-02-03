توقيف شخص بصدد تحويل 37.60 قنطار من الحبوب المدعمة عن مقصدها الإمتيازي

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بفرندة، من توقيف شخص بصدد تحويل 37.60 قنطار من الحبوب المدعمة من طرف الدولة عن مقصدها الإمتيازي.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي، جاءت العملية، بناءا على معلومات مؤكدة واردة إلى وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بفرندة.

وأشارت المعلومات، إلى استغلال بعض الفلاحين استفادتهم من عملية الدعم المجاني للبذور هذا الموسم وقيامهم بممارسات إحتيالية.

حيث يقوم المعنيون، بتحويل هذه المواد المدعمة عن مقصدها الامتيازي عن طريق بيعها لأحد السماسرة الذي يقوم بإعادة ببيعها لتحقيق أرباح مالية.

وبالتالي يقوم بعملية المضاربة غير المشروعة حيث وصلت أثمان هذه الحبوب إلى مستويات مرتفعة جدا.

وتم مداهمة مكان تخزين هذه البذور، بعد وضع خطة وإستيفاء جميع الإجراءات القانونية. أين تم حجز 19 قنطار من بذور القمح المعالج، و2.60 قنطار بذور الشعير المعالج، و16 قنطار شعير غير معالجة.

وبين التحقيق بأن الشخص الموقوف يقوم بإخراج هذه البذور من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة.

هذا وسيتم تقديم الشخص الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.