توقيف شخص وإسترجاع 21 قطعة أثرية في ميلة

أوقفت فرقة البحث والتحري بميلة أمس الإثنين شاب ببلدية القرارم قوقة وبحوزته 21 قطعة أثرية كان بصدد بيعها لشخص آخر.

وأوضحت ذات الهيئة ان العملية تمت إثر معلومات حول صفقة مشبوهة لبيع قطع أثرية بطريقة غير مشروعة.

وعلى إثرها باشرت فرقة البحث والتحري لاتحريات التي اسفرت بتوقيف شاب من ولاية أم البواقي ببلدية القرارم قوقة بذات الولاية.

كما تم العثور عند تفتيش المشتبه به على 20 قطعة نقدية ومصباح زيتي، كان بصدد بيعها لشخص آخر.

وقد أظهرتقرير الخبرة من مصالح مديرية الثقافة أن القطع المسترجعة تكتسي “أهمية تاريخية وأثرية”,

وتمثلت القطع النقدية المسترجعة في 18 قطعة مصنوعة من مادة النحاس تعود للفترة النوميدية وقطعتين نقديتين معدنيتين.

إحداهما ترمز للجمهورية الفرنسية ضربت في سنة 1867 والأخرى قطعة نقدية أثرية لم يتم التمكن من تحديد الفترة التي تعود إليها لعدم وضوحها.

بينما المصباح الزيتي المحجوز فهو مصنوع من مادة الفخار بقطر 5 سنتمتر وهو يعود للفترة القديمة.

وقد تم تقديم المشتبه به أمام محكمة ميلة.