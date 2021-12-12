توقيف 14 شخصا ينتمون لتنظيم “رشاد” الإرهابي بالأغواط

تمكنت مصالح الأمن الوطني ممثلة في أمن ولاية الأغواط، خلال هذا الأسبوع من توقيف 14 شخصا ينشطون لحساب التنظيم الإرهابي “رشاد“.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الأشخاص الموقوفين كانوا يمارسون التحريض عبر التطبيقات والمنصات الرقمية. من خلال نشر أخبار ومعلومات كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. الإشادة بالأعمال الإرهابية،و الدعوة إلى التجمهر والإخلال بالنظام والأمن العام.

كما أضاف ذات المصدر، أن نتائج التحقيق في القضية، التي عولجت بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية. وتحت التوجيه الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، بيّنت أن المشتبه فيهم تلقوا دعما ماليا وتمويلا من داخل وخارج الوطن. مقابل نشاطهم الهدّام، وترويجهم لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني، بغية زعزعة الاستقرار وتضليل الرأي العام الوطني.

وقد تم حجز بحوزة عناصر الشبكة الإرهابية، نسخ من مؤلفات تحريضية. وأجهزة إعلام آلي. و هواتف نقالة.

بالإضافة كذلك إلى دعائم إلكترونية. و آلة تصوير رقمية. و وصولات دفع قدّرت بقيمة 289 مليون سنتيم.

​ وبعد استكمال إجراءات التحقيق، قُدِّمَ المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، عن جناية نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام. بالإاضفة كذلك إلى تلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها والتحريض على التجمهر غير المسلح.

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