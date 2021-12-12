توقيف 14 شخصا ينتمون لتنظيم “رشاد” الإرهابي بالأغواط
تمكنت مصالح الأمن الوطني ممثلة في أمن ولاية الأغواط، خلال هذا الأسبوع من توقيف 14 شخصا ينشطون لحساب التنظيم الإرهابي “رشاد“.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن الأشخاص الموقوفين كانوا يمارسون التحريض عبر التطبيقات والمنصات الرقمية. من خلال نشر أخبار ومعلومات كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. الإشادة بالأعمال الإرهابية،و الدعوة إلى التجمهر والإخلال بالنظام والأمن العام.
كما أضاف ذات المصدر، أن نتائج التحقيق في القضية، التي عولجت بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية. وتحت التوجيه الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، بيّنت أن المشتبه فيهم تلقوا دعما ماليا وتمويلا من داخل وخارج الوطن. مقابل نشاطهم الهدّام، وترويجهم لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني، بغية زعزعة الاستقرار وتضليل الرأي العام الوطني.
وقد تم حجز بحوزة عناصر الشبكة الإرهابية، نسخ من مؤلفات تحريضية. وأجهزة إعلام آلي. و هواتف نقالة.
بالإضافة كذلك إلى دعائم إلكترونية. و آلة تصوير رقمية. و وصولات دفع قدّرت بقيمة 289 مليون سنتيم.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق، قُدِّمَ المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، عن جناية نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام. بالإاضفة كذلك إلى تلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها والتحريض على التجمهر غير المسلح.
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سيدي امحمد: مثول 14 مشتبه إنتماؤهم لتنظيم رشاد الإرهابي أمام وكيل الجمهورية
سيدي امحمد: مثول 14 مشتبه إنتماؤهم لتنظيم رشاد الإرهابي أمام وكيل الجمهورية
واستمع وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة. إلى 14 مشتبها فيه لهم صلة بحركة رشاد بأفعال إجرامية تخريببة تمس بوحدة التراب الوطني.
كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بمحكمة سيدي امحمد الخميس الفارط من طرف فرقة البحث والتحري “بياري” بالاغواط، وسط تعزيزات أمنية مشددة. كما تم توقيفهم بعاصمة الولاية، لثبوت تورّطهم في أفعال إجرامية لها علاقة بالتنظيم الإرهابي “رشاد”.
وحسب ذات المصادر، فإن المشتبه فيهم أنشؤوا منظمة فيما بينهم، لأجل دعم الحركة الإرهابية رشاد، وتمجيد أفكارها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة. من خلال عرض منشورات على الجمهور. بالإضافة كذلك إلى نشر أفكارها والاقتناع بالانضمام إلى المنظمة.
كما وجّه للمشتبه فيهم تهما ثقيلة تتعلق بجنايات الإنخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات. التي يكون قرارها أو نشاطاتها إرهابية وتخريبية، بالإضافة كذلك إلى جناية النشر والترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور. من شأنها المساس بالأمن العمومي، وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح. وجنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن. في إنتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق خلال الساعات المقبلة.
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