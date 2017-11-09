أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب، اليوم الخميس،عن توقيف 208 أشخاص في اطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد.

وصرح المعجب، في بيان بثته وكالة الانباء السعودية، انه تم إطلاق سراح 7 أشخاص دون الكشف أسمائهم، لعدم كفاية الادلة.

وأضاف، تصل القيمة المالية بأكثر من 100 مليار دولار، لهذه الممارسات التي دامت عقودا عديدة، من الأموال العامة المختلسة.

وقد أوقفت لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة ولي العهد السعودي، السبت الماضي، أمراء ووزراء حاليين، وسابقين.

بالإضافة، إلى عدد من رجال الأعمال البارزين ورؤساء شركات بتهم تتعلق بالفساد، وغسيل أموال، ورشوة وابتزاز، واستغلال المنصب.

وأكد النائب العام السعودي، الاستمرار في جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، فيما تم تجميد الأرصدة الشخصية للموقوفين.