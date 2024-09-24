توقيف 3 سواق قاموا بمناورات خطيرة بأحد الطرقات في الشراقة بالعاصمة

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالشراقة في العاصمة 3 أشخاص قاموا بمناورات خطيرة على مستوى أحد الطرقات ببلدية الشراقة.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، فإن هؤلاء السواق قاموا بمناورات خطيرة معرضين - بتهورهم – مستعملي الطريق والمارة للخطر. مع عرقلة سير حركة المرور.

العملية جاءت استغلالا لفيديوهات مسجلة ومستخرجة من كاميرات المراقبة الإلكترونية المثبتة بالطريق. حيث تم القيام بالتحريات اللازمة من طرف مصلحة البحث والتحري بشراقة لتعريف أرقام اللوحات الخاصة بالسيارات الثلاث.

وأسفرت العملية – في ظرف وجيز – عن تحديد هوية سواق المركبات وتوقيفهم مع فتح تحقيق في القضية من طرف المصلحة ذاتها.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا وهذا بجنحة تعريض حياة الغير أو سلامتهم للخطر مع رفع مخالفة المناورات الخطيرة.