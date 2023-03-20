توقيف 500 متظاهر في احتجاجات فرنسا

ألقت الشرطة الفرنسية القبض، على أكثر من 500 شخص في أنحاء البلاد، أمس الأحد، خلال احتجاجات على نظام التقاعد.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن “السلطات أوقفت أكثر من 500 متظاهر، تم لاحقا إطلاق سراح 283 منهم”.

وجاءت الاحتجاجات الجديدة عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية الفرنسية لحجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن.

وتم استهداف بعض النواب ومنهم إريك سيوتي، رئيس حزب “الجمهوريون” المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة.

وأعلن في وقت مبكر الأحد أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلا.

ويخرج الآلاف إلى شوارع عدة مدن فرنسية، منذ يوم الخميس الفارط، احتجاجا على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد.

وأقرت الحكومة يوم الخميس الفارط بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد. دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.