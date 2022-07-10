توقيف 7 إرهابيين حاولوا تنفيذ كمين لقوات الجيش في عين الدفلى

تقرر إيداعهم الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام قسم مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد.

أمر قاضي التحقيق بقسم مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع سبعة إرهابيين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الإرهابيين السبعة جرى تقديمهم من طرف مصالح الأمن المختصة، بتهمة التورط في الانضمام إلى مجموعة إرهابية ومحاولة تنفيذ اعتادء إرهابي استهدف قوات الجيش في منطقة الماين الغابية بإقليم ولاية عين الدفلى.

وفي التفاصيل، قالت مصادر “النهار” إن الإرهابيين السبعة ينحدرون من ولاية الشلف وتم القبض عليهم من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي بعدما نصبوا كمينا لأفراد الجيش بمنطقة واد الڤصب ببلدية الماين، حيث سقط عسكري شهيدا في ميدان الشرف فجر يوم الثلاثاء الماضي، جراء الاعتداء الإرهابي، ويتعلق الأمر بالعريف المتعاقد سلاوي سمير.

العملية سُجلت الأسبوع الماضي وخلالها سقط عسكري شهيدا بميدان الشرف

ووجهت للإرهابيين السبعة الموقوفين تهما تتعلق تتعلق بجناية تكوين جماعة إرهابية مسلحة بهدف المساس بأمن الدولة، والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، جناية الانخراط والمشاركة في الجمعيات، والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية، وجناية حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة بدون رخصة، جناية تشجيع وتمويل أفعال إرهابية.