تونس.. تفكيك خلية إرهابية مكونة من 20 عنصرا

أفادت وزارة الداخلية التونسية، أن وحدات مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني التونسي تمكنت من تفكيك خلية إرهابية. كما ذكرت الهيئة ذاتها، أن الخلية متكونة من 20 عنصرا بولاية جندوبة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن “نشاط الخلية الإرهابية تركز على القيام بعمليات رصد بعض المؤسسات الحيوية بالجهة وتمركز الوحدات الأمنية”. كما أضافت “بتعميق التحريات في شأن المضنون فيهم، تبين أنهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يومية”. وهذا بعد قضاء البعض منهم لعقوبات سجن جراء تورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية.

وتابعت وزارة الداخلية “بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم ومواصلة الأبحاث”.

كما شهدت تونس، قبل ست سنوات، مقتل 39 أجنبيا برصاص تنظيم “داعش” على شاطئ مدينة سوسة. مما أدى إلى نزوح جماعي للسياح وألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد التونسي.

ومنذ ذلك الحين أصبحت تونس أكثر فاعلية في منع الهجمات والرد عليها. لكن الخلايا النائمة لا تزال تمثل تهديدا خاصة مع عودة الجهاديين من سوريا والعراق وليبيا.

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