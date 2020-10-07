تونس تُحبط عملية إرهابية على أراضيها خطط لها “دواعش”

تمكنت قوات الأمن التونسية، مؤخرا، من القبض على عنصريين تكفيريين تابعين لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وحسب ييان لوزارة الداخلية التونسية، أمس الثلاثاء: “”تم مؤخرا بعد عملية استباقية نوعية ومتابعة ميدانية وبناء على معلومات استخباراتية، الكشف عن عنصرين تكفيريين تابعين لما يسمّى بتنظيم “داعش” الإرهابي”.

وأضاف البيان، إن الموقوفين خططا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالبلاد، لكن عملية إيقافهما التي تمت في وقت وجيزبجهتي جندوبة وقبلي، حالت دون ذلك.

وأكدت الوزارة، بأنه قد تم إحالة العنصرين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أين أصدر القاضي المتعهّد بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما.