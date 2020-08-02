تونس.. خطوات عاجلة في مطار قرطاج الدولي بعد تفشي “كورونا” بين موظفيه

أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات، اليوم الأحد، عن إجراء 3 آلاف عيّنة “PCR” لموظفي مطار قرطاج الدولي بعد ارتفاع حالات الإصابة بين موظفيه إلى 26 حالة.

وحسب وكالة الأنباء التونسية، فإنه تقرر أخذ عيّنات 3000 موظف في مطار قرطاج الدولي بمعدل 500 تحليل يوميا، على أن تتواصل عملية أخذ العيّنات بعدها بصفة عشوائية.

كما اتخذ الديوان خطوات عاجلة كفيلة بالحدّ من انتشار الفيروس في المطار، منها احترام “البروتوكول” الصحي والتكثيف من عمليات التطهير بالمحطة الرئيسية والمحطة 2 للمطار.

وذكر موقع “نسمة” الإخباري بأنه تقرر التحسيس المكثف بوجوب ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وإنشاء خلية متابعة ومراقبة ميدانية تتولى ملاحظة مدى احترام البروتوكول الصحي.

وأشار الموقع إلى أن نقابة أمن مطار قرطاج الدولي، رفعت دعوة طارئة لغلقه لمدة أسبوع وتعقيمه وإخضاع موظفيه للتحاليل.

ودعت النقابة إلى وضع “بروتوكول” صحي جديد يتماشى مع الوباء عالميا تحت إشراف وزارة الصحة، مشددة على أن الوضع في المطار أصبح خطيرا بعد تفشي العدوى في صفوف الأعوان الذين صاروا بدورهم مصدر عدوى لعائلاتهم.

وقد عقدت جلسة عمل طارئة في المطار حضرها المدير الجهوي للصحة، طارق بالناصر، والوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة، وعدد من المسؤولين الجهويين ومسؤولي مطار تونس قرطاج الدولي.

أين تقرر تقصي حالات الإصابة في المطار على مدى 6 أيام، بمعدل 500 تحليل في اليوم، مع إجراء تحاليل عشوائية بمعدل 300 عينة في الأسبوع للعاملين بالمطار ومرتاديه من المواطنين والمسافرين