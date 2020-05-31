“تويتر” يغيّر لون عصفوره إلى الأسود تحت شعار.. “حياة السود مهمة”

غيّر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي لون شعاره “العصفور الأزرق” إلى الأسود على منصة الدعم بحسابه الرسمي مضيفا وسما تحت شعار “حياة السود مهمة”.

ويأتي هذا في وقت تشهد مدن أمريكية عدة احتجاجات تخللها عنف، بعد وفاة أمريكي من أصول إفريقية يدعى “جورج فلويد” على يد شرطي في مدينة “مينيابوليس” بولاية “مينيسوتا”.

وجاءت خرجة “تويتر” في خضم “المواجهة” مع الرئيس دونالد ترامب، الذي وقّع قرارا تنفيذيا برفع الحصانة عن مواقع التواصل الاجتماعي، متهما “تويتر” بعدم النزاهة والانحياز.

وقد أرفق “تويتر” عبر منصته الرسمية وسما تحت شعار “حياة السود مهمة”، وكتبت على التعريف الخاص بالصفحة “قضية حياة السود، هنا للمساعدة، قلب أسود”، مع إشارة لثلاث قبضات بألوان مختلفة تعبّر عن ألوان البشر.

للإشارة، فإن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فعّل هذه الخاصية على منصة دعمه “twitter Support” ضمن مجموعة أخرى كان قد أطلقها من قبل.