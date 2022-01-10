تيارت: الدرك يفكّك شبكة مختصة في سرقة المواشي واسترجاع 103 رؤوس من الغنم

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بوشقيف بولاية تيارت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي

وحسب المهعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية تمت بعد إتصال عبر الرقم الاخضر مفاده تعرض مواطن الى سرقة قطيع من الغنم يقطن على مستوى دوار السعودات بعين بوشقيف، وبعد تفعيل عنصر الاستعلامات تمكنت ذات العناصر من تفكيك شبكة مختصة في السطو على مواشي المواطنين بالارياف.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف المتورطين وهم 8 أشخاص مع استرجاع 103 رؤوس من الغنم. كما تم حجز عدد من الهواتف النقالة مع مركبتين وشاحنة تم استعمالها في السرقة. حيث سيتم تقديم المتهمين امام الجهات المختصة قضائيا.

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تيارت: درك عين الذهب يسترجع 79 رأس غنم ويوقف 6 أشخاص

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين الذهب بولاية تيارت من فك لغز عملية السطو على 80 رأسا من الغنم. وفي هذا السياق يأتي هذا بعدما تقدم صاحبها بشكوى مفادها تعرضه للسرقة على مستوى منطقة فيض الزجة ببلدية النعيمة. كما أنه، وبعد التحريات المكثفة، تمكن عناصر الدرك من تحديد مكان القطيع واسترجاع 79 راسا وتوقيف 6 أشخاص متورطين. درك فرندة يفكك شبكه مختصة في صناعة الذخيرة بورشة سرية كما تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بفرندة ولاية تيارت، من تفكيك شبكة مختصة في صناعة الذخيرة والمتاجرة في الاسلحة من الصنف الخامس. حيث تم تفتيش مساكن المتورطين ليتم الكشف عن ورشة سرية لصناعة الذخيرة حجز بندقيتي صيد 250 غ من مادة البارود التين يدويتين لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس. إضافة الى أدوات اخرى لحمل وصنع الذخيرة. كما تم ضبط 1635 خرطوشة من عيار 16 و 12 ملم مع توقيف شخصين سيتم تقديمهما امام الجهات القضائية الخاصة.

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