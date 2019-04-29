تيبازة: تنصيب العميد الأول للشرطة بلحمري عمر رئيس أمن ولائي جديد بالنيابة

تم اليوم الإثنين تنصيب بلحمري عمر عميد شرطة أول رئيسا جديدا لأمن ولاية تيبازة بالنيابة خلفا للعميد الأول للشرطة أرسلان درياد.

وحسبما أفادت به “وأج” حسب مصادر أمنية فإن عملية تنصيب عمر بلحمري رئيسا جديدا بالنيابة تمت تحت إشراف المتفش الجهوي

لشرطة الوسط مراقب الشرطة بلعيني مصطفى بمقر أمن ولاية تيبازة.

ويأتي التنصيب تنفيذا لمراسلة المديرية العامة للأمن الوطني يوم أمس تقضي بإنهاء مهام عميد اول للشرطة أرسلان درياد.

من على رأس المديرية الولائية للأمن الوطني بتيبازة حيث شغل المنصب بالنيابة منذ شهر جويلية 2018.