ثمن نهائي الكأس.. بلوزداد لتمهيد طريق “الدوبلي” والأبيار تبحث عن المفاجأة

يستقبل ملعب 5 جويلية 62، مساء اليوم السبت، بداية من الساعة 18:00، مباراة مهمة لمتصدر بطولة المحترف الأول، شباب بلوزداد، تجمعه بالمضيف والجار شبيبة الأبيار، ضمن الدور ثمن النهائي من كأس الجمهورية.

وعلى الورق تبدو المواجهة لصالح “أبناء لعقيبة” الذي يبحثون عن تحقيق التأهل. ومواصلة طريقهم بثبات نحو التتويج بالسيدة الكأس. وحصد “الدوبلي” بعدما بات الفريق قاب قوسين أو أدنى من الاحتباط بلقب البطولة للمرة الرابعة تواليا.

ورغم الأفضلية التي يملكها الشباب من ناحية الامكانيات المادية والبشرية. إلا أن نادي الأبيار، يبحث عن خلق المفاجأة، والإطاحة بالمرشح الأبرز للتتويج باللقب.

ويبقى الأكيد أن مهمة وصيف بطولة ما بين الرابطات، لن تكون سهلة، غير أنها ليست مستحيلة، وهو الذي يعوّل على خبرة الثنائي “نوبلي وبوسعيد” من أجل تحقيق أقوى مفاجأة في النسخة الحالية لكأس الجمهورية.

جدير بالذكر، أن الفائز بمباراة اليوم، سيلاقي نادي جمعية الخروب، في الدور ربع النهائي.