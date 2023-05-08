شبيبة الأبيار ترفض استقبال شباب بلوزداد في 5 جويلية

أكدت إدارة شبيبة الأبيار، المنتمي إلى قسم ما بين الرابطات، رفضها مواجهة شباب بلوزداد، بملعب 5 جويلية، في لقاء ثمن نهائي كأس الجمهورية.

وبرمجت لجنة تنظيم كأس الجمهورية، التابعة لـ “الفاف” المباراة المقررة يوم السبت 13 ماي الجاري. بملعب 5 جويلية. غير أن إدارة “الجي أس أو بي” رفضت هذا القرار.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” كشفت إدارة الابيار، بأنها لا تزال تنتظر ردا من “الفاف” حول الملعب الذي سيحتضن المباراة.

مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحادية، من أجل لعب المواجهة بملعب المحمدية بالحراش أو ملعب براكني بالبليدة.