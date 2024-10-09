ثنائي “الخضر” مهدد بتضييع مواجهة الطوغو !

يُواجه المنتخب الوطني، شبح الافتقاد للاعبين اثنين، في مواجهة الطوغو، المقررة غدا الخميس، بملعب 19 ماي 56 بعنابة، ضمن الجولة الـ 3 من التصفيات المؤهلة إلى “كان” 2025.

وغاب كل من الوافد الجديد، إبراهيم مازة والظهير الأيسر، خوان حجام. عن التدريبات الجماعية التي جرت أمس الثلاثاء، بمركز سيدي موسى.

وكشفت “الفاف” بأن الثنائي مازة وحجام. خضع لعمل خاص داخل القاعة. وهو ما يؤكد معاناتهما من مشاكل صحية، تهدد لحاقهما بلقاء الغد.

للإشارة فإن تشكيلة “الخضر” ستغادر صبيحة اليوم الأربعاء، نحو مدينة عنابة، على أن تخوض ثالث وآخر حصة تدريبية هناك بداية من الساعة 18:00. سيُخصّصها بيتكوفيتش، لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الأساسية. التي سيعتمد عليها أمام الطوغو.