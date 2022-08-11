جدل حول الحالة الصحية للملكة إليزابيث

تسبب إلغاء مراسم الاستقبال التقليدية الملكية في قلعة بالمورال ببريطانيا، في جدل كبير حول صحة الملكة إليزابيث الثانية.

حيث جرت العادة لأعوام طويلة أن تتضمن مراسم استقبال الملكة إليزابيث تجمّع حشود من المواطنين أمام بوابات قلعة بالمورال لاستقبال الملكة.

بالإضافة إلى مراسم الاستقبال الرسمية التي يتولى إقامتها حرس الشرف الملكي والفوج الملكي الأسكتلندي.

ونفى قصر باكنغهام أن يكون إلغاء مراسم الاستقبال الملكية التقليدية في بالمورال هذا العام بسبب أزمة صحية جديدة تعاني منها ملكة بريطانيا، البالغة من العمر 96 عام.

مشيراً إلى أن التغيير في مراسم الاستقبال الملكية التقليدية في بالمورال. هدفها فقط توفير مساحة أكبر للراحة للملكة أثناء قضائها عطلتها الصيفية في بالمورال في هذا العام.

وتقضي الملكة إليزابيث الثانية حالياً عطلتها الصيفية في بالمورال، حيث كانت قد وصلت إليها بداية شهر أوت.

ومن المتوقع أن تظل الملكة في بالمورال حتى سبتمبر أو أكتوبر من هذا العام، قبل عودتها لاستئناف مهام عملها الرسمية.