جراد للحراكيين: فيروس كورونا عدونا لكن الجزائر هي من توحدنا

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جراد للحراكيين: فيروس كورونا عدونا لكن الجزائر هي من توحدنا
بقلم فوزية مسعدي

رد الوزير الأول، عبد العزيز جراد على الإتهامات الموجهة ضد الحكومة بخصوص إعلان تفشي فيروس كورونا وعلاقته بالحراك الشعبي.

وقال جراد، اليوم الأحد في تصريح له للإذاعة الوطنية الثالثة، قائلا “فيروس كورونا عدونا جميعا لكن الجزائر هي من ستوحدنا”، وأضاف قائلا “المسؤولية مسؤولية الجميع وليست مسؤولية فردية”.

وأضاف الوزير الأول “أنا  لا أتهم اي بلد في إختراق الحراك الشعبي، ولكن أقول أن المواطنين الجزائريين واعيين مم يريد الشر للجزائر”.

وأشار جراد في السياق ذاته “أن الشعب الجزائري شعب واعي ويعرف لوحده من هو معه ومن هو ضده”.

وأوضح الوزير الأول قائلا “لم أجد ما اقول للحراكيين اليوم، دول العالم كلها تعاني من الوباء الخطير وإتخذت جميع الإحراءات الوقائية اللازمة”.

وقال جراد “أقول للحراكيين حذاري ثم حذاري من اختراق الحراك، وأنا على يقين أن الشعب الجزائري واعي”.

وأضاف جراد “نحن أبناء الجزائر ونحن من نخدم البلاد ، وعند انتهاء مهمتي على مستوى الحكومة سأعود للجامعة للتدريس ، وهذا ايضا خدمة للوطن”.


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