جراد يعزي عائلة المجاهد والوزير الأسبق نورالدين يزيد زرهوني

قدّم الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، تعازيه الى عائلة المجاهد ووزير الداخلية الأسبق نورالدين يزيد زرهوني. وذلك عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، حيث جاء في نص التعزية: وإذ يوارى الثرى المجاهد ووزير الداخلية الأسبق نورالدين يزيد زرهوني، أتقدم بتعازي الخالصة إلى كل عائلة الراحل. وأدعو الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان جثمان الفقيد، قد ووري الثرى بعد ظهر اليوم، بمقبرة العالية بالعاصمة، أين حضر مراسيمها العديد من الشخصيات وإطارات الدولة.