جراد يعزي عائلة المجاهد والوزير الأسبق نورالدين يزيد زرهوني
قدّم الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، تعازيه الى عائلة المجاهد ووزير الداخلية الأسبق نورالدين يزيد زرهوني.
وذلك عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، حيث جاء في نص التعزية:
وإذ يوارى الثرى المجاهد ووزير الداخلية الأسبق نورالدين يزيد زرهوني، أتقدم بتعازي الخالصة إلى كل عائلة الراحل.
وأدعو الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وكان جثمان الفقيد، قد ووري الثرى بعد ظهر اليوم، بمقبرة العالية بالعاصمة، أين حضر مراسيمها العديد من الشخصيات وإطارات الدولة.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=937020
-
تدخلت مساء اليوم مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق إندلع في إحد مكاتب وكالة البنك الوطني الجزائري BNA بالشلف.
ووفق ذات المصالح الحريق وقع بسبب شرارة…
-
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر، بتبسة، لتحويل جثة شيخ متوفي بمنزله العائلي بالحوي بئر العطوش ببلدية العڨلة المالحة.
وحسب بيان الحماية المدنية لولاية تبسة،…
-
لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، إثر إصابته بسكين على مستوى الصدر، بحي بلمهدي في ولاية البويرة.
وقد تدخلت إسعافات المركز المتقدم 140مسكن على الساعة 12سا22د من…
التعليقات (0)