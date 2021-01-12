جراد: يناير هو وعاء للتنوع الثقافي لمجتمعنا وتعبير عن الهوية الوطنية

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن يناير يجعل ذاكرتنا الشعبية حية، وهو وعاء للتنوع الثقافي لمجتمعنا، وتعبير عن الهوية الوطنية.

وكتب جراد “تحل علينا السنة الأمازيغية الجديدة 2971 ، ويناير كما توارثناه عن أجدادنا يجعل ذاكرتنا الشعبية حية”.

وأضاف جراد عبر صفحته على الفايسبوك، “أن يناير هو وعاء للتنوع الثقافي لمجتمعنا، وتعبير عن الهوية الوطنية”.

وتمنى الوزير الأول أطيب التماني للجزائريين بالداخل والمهجر ، سائلا الله أن يكون العام حاملا للخير والبركة والهناء .

وختم الوزير الأول بقوله “أسقاس أمقاز، أسقاس أمربوح إيواقذوذ أدزايري أندا مايلا”.