جريدان: صندوق استثماري لمرافقة المناولة الصغيرة قريبا

قال وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، إنّ قطاعه رافق جهود الحكومة في مواجهة تفشي وباء كورونا بتصنيع مستلزمات وأدوات الوقاية والتعقيم.

وأضاف جريدان خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية، أنه يستعد لمرحلة ما بعد الوباء للحفاظ على أدوات الإنتاج الوطني وتطويرها.

وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك تغيير في نمط الاستهلاك والمعاملات بعد انتهاء كورونا، وبالتالي فإن مصالحه ستشرع في وضع منصة لجمع بيانات كل المؤسسات التي لها علاقة برقمنة الإدارة لجمع بيانات كل المؤسسات الناشئة تحقيقا لهدف صفر ورق.

وكشف الوزير، عن مشروع صندوق دعم الاستثمار سيطلق قريبا بالتعاون مع البنوك الوطنية يهدف لخلق وهيكلة أنظمة بيئية الهدف منها دعم المناولات الصغيرة، لافتا إلى أن ذلك يشمل الزراعة والصناعات التحويلية.

واوضح الوزير أن الحكومة رصدت حزم اقتصادية من أجل التخفيف من أثار تفشي وباء كورونا على المؤسسات الاقتصادية حيث استفادت من تأجيل مدته ستة أشهر يشمل دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والفوائد للبنوك والعقوبات المتصلة بالصفقات التجارية ودفع الفواتير وإلغاء الغرامات.