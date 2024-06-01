جزائري وحيد في تشكيلة الموسم لأفارقة أوروبا

شهدت التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة الناشطين في أقوى الدوريات الأوروبية، تواجد لاعب جزائري وحيد.

ونشر مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصاء، أمس الجمعة، التشكيلة المثالية، لأفضل اللاعبين الأفارقة في الدوريات الخمس الكبرى لموسم 2023-2024، والتي عرفت تواجد ريان آيت نوري.

وتحصل مدافع الخضر المتألق مع وولفرهامبتون الانجليزي، على تقييم 6.90، من طرف المصدر ذاته، ليكون بذلك، الجزائري الوحيد في تشكيلة أفارقة أوروبا.

للإشارة فإن آيت نوري، المطلوب بقوة من كبار “البريميرليغ”. قدّم موسما استثنائيا رفقة “الولفز” بـ 38 مشاركة بجميع الاختصاصات معظمها كأساسي، مسجلا 3 أهداف، مقابل تمريرتين حاسمتين.