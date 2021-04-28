جعبوب: التوقيع على القرار الوزاري المشترك المتضمن التدابير التقنية لحماية العمال

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الهاشمي جعبوب، أنه تم إعداد نصوص تنظيمية جديدة تخص القرار الوزاري المشترك المتضمن التدابير التقنية لحماية العمال.

وأوضح الوزير في كلمة خلال اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، أن القرار يخص حماية العمال في البناء والاشغال العمومية والري.

وكشف في ذات السياق، أنه من حيث ملائمة التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل مع معايير العمل الدولية، تم إعداد نصوص تنظيمية جديدة تخص القرار الوزاري المشترك المتظمن التدابير التقنية لحماية العمال في البناء والاشغال العمومية والري، مضيفا أن القرار الوزاري سيتم التوقيع عليه اليوم مع وزير الصحة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم إعداد مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح الإعتماد لمؤسسات ومراكز التكوين والمصادقة على برامج تكوين العمال في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.

وأكد جعبوب، أن رسالة الوزارة في مجال السلامة تهدف إلى حماية العمال وتحقيق شروط العمل وظروف عادلة قصد تفادي الإنعكاسات السلبية لحوادث العمل على العمال والعائلات.