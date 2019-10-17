جمال بوقزاطة: الدخول الجامعي تم في وقته رغم بعض الإختلالات!

قال مدير التعليم العالي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمال بوقزاطة، اليوم الخميس، إن الدخول الجامعي الحالي، ميزه الوضع الإستثنائي للسنة الجامعية المنصرمة.

وأضاف بوقزاطة، للإذاعة الجزائرية، أن الدخول الجامعي لهذه السنة تم في الوقت المحدد، وذلك بفضل تكاتف جهود الأسرة الجامعية.

وتابع ذات المتحدث، أن 6 مؤسسات جامعية، قد عرفت تأخرا طفيفا في موعد الدخول الجامعي لهذه لسنة.

وتتمثل هذه المؤسسات الجامعية في كل من: جامعة برج بوعريريج، وقسنطينة 1، وجامعة سوق أهراس، أم البواقي وتيزي وزو، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.

وتعمل هذه الجامعات حاليا، على تدارك الوقت الضائع، يضيف ذات المتحدث.