جماهير أنجي تنتفض ضد الجزائري “سعيد شعبان”

احتجت جماهير أنجي الفرنسي، على التسيير السيء لناديهم وتخبطه في مستنقع الفضائح، بقيادة الرئيس الجزائري، سعيد شعبان، وذلك، قبل لقاء أمس، الذي سقط فيه الفريق بثنائية نظيفة على يد الضيف تولوز، في الجولة الـ 27 من الليغ1.

وكشف موقع قناة “فرانس أنفو” الفرنسية، بأن “ألتراس” نادي أنجي، احتجت أمام ملعب ” ريموند كوبا” قبل انطلاق المواجهة، بسبب سوء النتائج والفضائح الأخلاقية التي سقط فيها لاعبو النادي، مطالبين برحيل جماعي للإدارة وعلى رأسهم شعبان.

كما أوضح المصدر نفسه، بأن ألتراس ” le Kop de la butte” التابعة لمتذيل ترتيب الليغ1، رددت أغاني تطالب فيها الرئيس الجزائري ببيع النادي والرحيل رفقة باقي المسيرين.

بينما استذكرت القناة الفرنسية، سقطة الدولي الجزائري إلياس شتي الأخيرة، والمتعلقة بتورطه في فضيحة أخلاقية، مشيرة إلى أنها الثالثة من نوعها في الفريق، بعد حادثة مواطنه فريد الملالي وزميله الكاميروني ستيفان باهوكين، اللذين تم محاكمتهما أكتوبر 2020، بسبب فضائح أخلاقية.