جميعي: “التاريخ لا يرحم فلتذهب المناصب إلى الجحيم في سبيل الجزائر”

قال الأمين العام لحزب الأفلان محمد جميعي، إنه لا بد من التحلي بالوعي العام لتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر.

مشيرا خلال كلمة له بمناسبة لقائه بمناضلي وأعضاء الحزب لدراسة ظروف ولمّ شمل كتلة جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني.

مضيفا أن الحزب مرّ بظروف صعبة، كما أن الحزب يتحمل المسؤولية في نقصان مهمتنا وعقدنا العزم على تحسين الأوضاع.

مشيرا إلى أن كتلة حزب جبهة التحرير كانت في مهمة تصب في مطالب الشعب الجزائري.

مؤكدا أن الأعضاء لن يتمسكوا بالمناصب فلتذهب الى الجحيم في سبيل الجزائر، لأن التاريخ لا يرحم إذا لم نقم بمهامنا على أكبر وجه.