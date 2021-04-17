جنازة ملكية عسكرية في وداع الأمير فيليب

انطلقت مساء اليوم السبت، مراسم جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية.

‏وقدم أكثر من 700 فرد من القوات المسلحة من البحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية ‏والجيش البريطانى والقوات الجوية الملكية التحية.

وأمرت الملكة إليزابيث، جميع أفراد العائلة المالكة بعدم ارتداء الزى العسكري خلال سيرهم وراء نعش الدوق.

واجتمع الأميران ويليام وهاري للسير خلف نعش دوق أدنبرة، مع والدهما تشارلز وأفراد آخرين من ‏العائلة قبل مراسم الجنازة.‏

واجتمع الأميران ويليام وهاري للسير خلف نعش دوق أدنبرة، مع والدهما تشارلز وأفراد آخرين من ‏العائلة قبل مراسم الجنازة.‏

وقد سار الأميران ويليام وهاري بعيدين عن بعضهما ‏البعض.

كما سار الأمير تشارلز وشقيقته الأميرة آن ‏خلف سيارة لاند روفر، والتي كانت تحمل جثمان والدهما.

وارتدى الحاضرون ‏أقنعة الوجه طوال فترة الجنازة.