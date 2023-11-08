جيش الإحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 34

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلاه بنيران المقاومة الفلسطينية، منذ بداية العملية البرية على قطاع غزة إلى 34.

وكان جيش الاحتلال قد اعترف بمقتل 3 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في المعارك التي دارت اليوم في غزة دون توضيح رتب الضحايا.

ومن جهته، قال الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام “أبو عبيدة” في كلمة مصورة، إن الكتاائب وثّقت تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا.

وفي المقابل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، أن المقاومة بـقطاع غزة قتلت ضابطا برتبة عقيد من وحدة إسرائيلية متخصصة في حرب الشوارع.

هذا وتواصلت في اليوم الـ33 من الحرب على غزة، الغارات المكثفة على القطاع وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في مناطق مأهولة بالسكان بجباليا والنصيرات والشجاعية. وأعلنت كتائب القسام قنص جندي وتدمير دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية، بينما كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت من واشنطن شراء 200 مسيرة انتحارية.