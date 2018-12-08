حاج جيلاني: حسين آيت أحمد كرس حياته للدفاع عن الديموقراطية وحقوق الانسان

أبرز الأمين الوطني الأول للأفافاس حاج جيلاني اليوم بالعاصمة كفاح للراحل حسين آيت أحمد في سبيل الدفاع عن الديمقراطية والانسانية.

ولدى تدخله خلال لقاء بمقر الحزب بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان.

أكد حاج جيلاني أن الراحل حسين آيت أحمد رجل كرس حياته ومساره للدفاع عن الديموقراطية وحقوق الانسان.

وبخصوص الانتخابات الرئاسية، كشف حاج جيلاني أن “المجلس الوطني للحزب هو من سيفصل في الأمر.

موضحا أن المناخ السياسي لا يترك لنا المجال للحديث عن الرئاسيات بل بالأحرى عن النضال السياسي على الميدان.

لا سيما نضال الجمعيات الذي تتقاسمه معها جبهة القوى الاشتراكية.

ولدى تطرقه لقانون المالية 2019، قال المتحدث أنه “قانون لا اجتماعي يعمق الهوة بين المواطنين.

مضيفا أن الاجراءات المدرجة بحجة التقشف قد ألهبت الجبهة الاجتماعية وعممت الحركات الاحتجاجية.

ومن جانبه, أشار منسق الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري أنه على كل جيل تقديم ما عليه لبناء وعي وهوية وطنية.

معتبرا أن هناك العديد من الرجال والنساء الذين يبعثون فيك الرغبة ويمدونك بالقوة للنضال أكثر بغية تكريس مبادئ نوفمبر و الصومام من أجل دولة القانون والعدالة الاجتماعية.