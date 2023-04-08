حاج رجم: “التحكيم كان كارثيا وهذا الموسم حرمنا من 10 نقاط”

فتح رئيس مجلس إدارة المولودية، حاج رجم، النار على الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة فريقه أمس أمام شباب قسنطينة، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وفي تصريحات إعلامية، هاجم حاج رجم حكام اللقاء وقال: “بهذا التحكيم الكارثي لا يمكن أن تتطور كرة القدم الجزائرية..الحكم حرمنا من ضربة جزاء واحدة على الأقل وبطاقة حمراء”.

وواصل رئيس العميد فتح النار على أصحاب البذلة الصفراء: “بعد عمل 15 يوما يأتي حكم ليسلب منك حقك. تكلمنا كثيرا وراسلنا الفاف ولجنة التحكيم ولكن لا حياة لمن تنادي.”

كما أوضح حاج رجم، بأن المولودية حرمت من 10 نقاط هذا الموسم على أقل تقدير بسبب الأخطاء التحكيمية. مؤكدا استعداده لأي عقوبة من طرف لجنة الانضباط. بعد الانتقادات التي وجهها لحكام مباراة أمس.