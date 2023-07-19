حاج رجم: “نشكر الرئيس تبون على منح ملعب لأكبر ناد في الجزائر”

جدد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، شكره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على قرار منح العميد ملعب الدويرة الجديد.

وأكد حاج رجم، في تصريحات على هامش نهائي كأس الجمهورية لفئة أقل من 21 سنة، الذي توج به فريقه أمس، على حساب شباب بلوزداد، بأن الملعب لا يزال ملكا للدولة.

موضحا بأنه لا يملك نظرة مستقبلية بخصوص وضع ملعب الدويرة تحت تصرف المولودية في بداية الموسم الجديد، لاسيما وأن وزير السكن، صرح بأن تسليمه مرتقب نهاية السنة الجارية.

قبل أن يضيف: “في هذا الصدد نشكر رئيس الجمهورية، على منح هذا الملعب لأكبر فريق في الجزائر.. مستقبلا سيكون لدينا ملعب ومركز تكوين”.

كما استغل رئيس المولودية الفرصة من أجل طلب السماح من الشناوة، بعد الموسم الصفري الذي بصم عليه الفريق وعجزه عن ضمان مشاركة قارية على الأقل.

وختم: “أنصارنا كانوا الرقم واحد في كل المجالات، وساندوا الفري في السراء والضراء”.