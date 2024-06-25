حاج رجم يعلق على الإشاعات التي تلاحق العميد

استغرب رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، الإشاعات التي تلاحق ناديه في ملف الميركاتو الصيفي.

ونقلت إحدى الصفحات على “فيسبوك” عن صحيفة “اليوم” السعودية. بأن الحارس الدولي الجزائري، مصطفى زغبة، الذي سيغادر ضمك السعودي، بعد نهاية عقده، يتواجد في مفاوضات جد متقدمة مع المولودية.

كما أوضحت ذات المصادر، بأن الاختلاف الوحيد في المفاوضات يكمن. في الجانب المادي، حيث عرضت المولودية 850 مليون سنتيم شهريا على زغبة، فيما يطالب الأخير بـ 1.1 مليار سنتيم.

وهي المعلومات التي دفعت بحاج رجم. لإعادة نشر ذلك المنشور عبر خاصية “ستوري” على حسابه في “أنستغرام” وأرفقه بعبارة “بدون تعليق”.