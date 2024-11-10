حاج موسى أساسيا لأول مرة رفقة فينورد

تواجد اللاعب الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، في التشكيلة الأساسية لناديه فينورد روتردام الهولندي، لأول مرة هذا الموسم.

وكشف مدرب فينورد، بريان بريسك، عن التشكيلة التي اختارها للمواجهة المرتقبة منتصف نهار اليوم الأحد، أمام المضيف، المير سيتي. ضمن الجولة الـ 12 من الدوري الهولندي، والتي شهدت تواجد حاج موسى، رفقة زميله في “الخضر” رامز زروقي.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يشارك فيها حاج موسى، أساسيا رفقة فينورد. الذي التحق به الصائفة الماضية، بعد 10 مشاركات جميعها كبديل.

وكان لاعب الخضر، قد تألق في آخر لقاء لناديه، لدى مشاركته بديلا، مطلع الشوط الثاني، من مواجهة الضيف ريد بول سالزبورغ النمساوي، في دوري أبطال أوروبا.

ونجح يومها حاج موسى، في تسجيل هدفه الأول والوحيد لفينورد. الذي تعرض لهزيمة قاسية بنتيجة 3-1، وعليه فإن الفرصة ستكون مواتية، أمام الدولي الجزائري، في لقاء اليوم، من أجل تأكيد أحقيته بمكانة أساسية، ضمن مخططات بريسك.