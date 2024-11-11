حاج موسي وزروقي يقودان تشكيلة الأسبوع الهولندية

تواجد الثنائي الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى ورامز زروقي، ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري الهولندي الممتاز.

ونشر موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والإحصاءات، في نسخته الإنجليزية. اليوم الاثنين. التشكيلة المثالية للجولة الـ 12 من “الإدريفيزي”التي عرفت تواجد ثنائي “الخضر”.

وجاء اختيار حاج موسى وزورقي في تشكيلة الاسبوع الهولندية، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها الثنائي في انتصار ناديهما فينورد روتردام. أمس الأحد، بنتيجة (1-4)، أمام المضيف ألميره سيتي.

ونجح حاج موسى خلال اللقاء ذاته من تسجيل هدف بتمريرة من زروقي الذي ترك أيضا بصمته في اللقاء بتسجيله الهدف الثاني من رباعية ناديه.