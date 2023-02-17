حادث مأساوي.. موكب زفاف تحول إلى جنازة

لقي عريس وأم العروس مصرعهما، وأصيب 4 أشخاص آخرين إثر سقوط سيارة في المياه في حادث أليم حول عرسا لمأتم.

وحسب وسائل إعلام مصرية، تبين أنه أثناء موكب زفاف اصطدمت سيارة ميكروباص بعمود إنارة وسقطت في مياه ترعة البوهية بقرية السلام في مصر.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد سليمان والذي يبلغ من العمر 26 عاما وهو “العريس”. وأم العروس نبيلة إبراهيم والتي تبلغ من العمر 39 عاما، وكذلك إصابة 4 أشخاص آخرين.

وكان محمد في طريقه إلى شراء الشبكة برفقه عروسه ومجموعة من الأهالي.

إلا أن القدر لم يسعفهم واصطدم ميكروباص الأهالي بعمود إنارة على الطريق. ما تسبب في سقوط الميكروباص في المياه بالقرب من قرية السلام الجديدة التابعة لمركز السنبلاوين.

العريس فور رؤيته للحادث توقف بالسيارة الملاكي، وهرع إلى الترعة لينقذ من بالسيارة.

إلا أن سقوط عمود الإنارة وأسلاك الكهرباء على الأرض صعقته ومات في الحال متأثرا بالصعق الكهربائي.

ثم لحقت به أم العروس، ليتحول الفرح إلى مأتم سيطرت الدموع محل الزغاريد ومحى البكاء الفرحة.

وشيع الأهالي بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية جنازتي العريس وأم العروس وسط مشاهد مؤلمة للجميع.